Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.05.2018

11.05.2018

Großalarm in der Mittagszeit: Gegen 13.20 Uhr am Himmelsfahrtstag wurden zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Herzogstadt und umliegenden Ortschaften sowie Rettungsdienst und Polizei in den Ortsteil Stephansricht zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand geschickt. Einen solchen konnten die Hilfskräfte bei dem Einfamilienhaus glücklicherweise nicht ausmachen, jedoch stand das gesamte Gebäude unter Rauch.

Die dort wohnende vierköpfige Familie konnte sich ins Freie retten, musste aber aufgrund erlittener leichter bis mittelschwerer Rauchgasvergiftung zur Überwachung in das Klinikum Amberg eingeliefert werden. Nach dem Einsatz von Hochdrucklüftern durch die Feuerwehr war das Haus wieder rauchfrei und begehbar. Bei der Ursachenforschung stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass im Keller des Hauses ein Akku-Pack für ein Spielzeugauto beim Ladevorgang aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war und die austretende Stichflamme auf einen in der Nähe verbauten Sicherungskasten übergegriffen hatte.Der durch den Brand des Sicherungskastens verursachte Kurzschluss ließ auch alle weiteren Sicherungskästen im Haus durchbrennen, was letztendlich zu der starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude führte. Der zuständige Energieversorger trennte das Gebäude vorsorglich vom Stromnetz. Bei dem Brand könnte nach ersten Polizei-Schätzungen Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro entstanden sein.