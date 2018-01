Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Die enorme Bedeutung des Klimaschutzes ist in Sulzbach-Rosenberg spätestens 2011 angekommen. Seit dieser Zeit gibt es in der Kommune ein Konzept, dass in erster Linie auf die Einsparung von Kohlendioxid setzt. Was dafür getan wird, stellte Hans-Jürgen Strehl in einer Bilanz im Rathaus vor.

Weitere Potenziale

Mit der Umstellung auf LED konnten wir den Stromverbrauch trotz Erweiterung um einige Hundert Leuchten erheblich reduzieren. Hans-Jürgen Strehl, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

"Ursprünglich kam der Stein durch die nationale Klimaschutzinitiative ins Rollen. Im Jahr 2011 hat die Stadt mit dem Institut für Energietechnik an der HAW ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt, 2013 konnte auch ein Klimaschutzmanager eingestellt werden", berichtet Hans-Jürgen Strehl. Er übernimmt für die Stadt die zentrale Steuerung der Klimaschutz-Bemühungen.Im Beisein von Bürgermeister Michael Göth verweist er zunächst auf das große, für jede Kommune wichtige Thema Straßenbeleuchtung. "Mit der Umstellung auf LED konnten wir den Stromverbrauch trotz Erweiterung um einige Hundert Leuchten erheblich reduzieren. Seit 2005 haben wir hier den Verbrauch von 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr auf 850 000 kWh gesenkt."Hier sei das Ende der Fahnenstange nach Angaben des Stadtoberhaupts aber sicher noch nicht erreicht. "Die Umrüstung läuft schrittweise. Hier wurde schon mehrmals das Förderprogramm des Bundesumweltministerium genutzt. Rund zwei Drittel aller städtischen Straßenleuchten sind bis dato auf LED umgerüstet", wusste Michael Göth.Wie von Hans-Jürgen Strehl bei der Vorstellung weiter zu erfahren war, wird auch zukünftig das Know-how der Hochschule Amberg-Weiden etwa bei der Gebäudeplanung genutzt. Auch mit dem Fraunhofer-Institut Umsicht gebe es Kontakte, um beispielsweise auf dem Sektor der städtischen Reststoffe in Sachen Bio-Energie weiter vorwärts zu kommen. "Die Bestrebungen müssen vielgestaltig sein, verlangen somit auch erhöhten Arbeitsaufwand, was eine Person sicher voll auslasten würde", ergänzte Strehl, der damit den nicht verlängerten Anstellungsvertrag des Klimaschutzmanagers andeutete.Unter den Sachaufwand der Kommune fallen als Pflichtaufgabe auch die energetischen Sanierungen der Schulen. "Hier konnten wir in der Pestalozzi- und Jahnschule viel für den Klimaschutz unternehmen." Der Vertreter des Liegenschaftsamtes und Bürgermeister Michael Göth werteten es zudem als Glücksfall, dass mit der Abwärme des Biomasse-Heizkraftwerks der Firma Danpower ein Fernwärmenetz im Stadtgebiet betrieben wird. "Andere Kommunen müssten sich so etwas erst anschaffen, um Klimaschutzziele zu erreichen", unterstrich Strehl.Das Fernwärmenetz werde kontinuierlich erweitert. Zum Abnehmerkreis gehören unter anderem Waldbad, Jahn- und Pestalozzi-Schule, HCA-Gymnasium, Krötensee-Mittelschule, Altenheim St. Barbara, Liliencenter, BePo und zahlreiche Wohnblöcke. Verhandlungen laufen wegen Realschule und Krankenhaus. "Auch hier sind noch Kapazitäten vorhanden, die das Heizkraftwerk leisten kann. Es wären also Anschlüsse von vielen weiteren Haushalten entlang der Trassen denkbar", ist Hans-Jürgen Strehl überzeugt.Bei all den positiven Entwicklungen in Sachen Klimaschutz im Stadtgebiet, ist beim Pressegespräch aber auch stets von weiteren Potenzialen die Rede, mit denen in der Herzogstadt dem Klimawandel positiv entgegengewirkt werden könnte. Hier galt ein Verweis auch den Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch."Hohe Bedeutung messen wir auch unserem Kommunalen Energie-Management bei, mit dem wir vierteljährlich den Energieverbrauch in den Liegenschaften oder die erzeugten Strommengen mit den städtischen PV-Anlagen ermitteln. So werden schnell Ausreißer nach oben oder unten sichtbar. Das bietet uns wieder die Möglichkeit zum Gegensteuern", führt Strehl an. Zum Thema