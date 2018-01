Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Ob junge oder schon etwas ältere Narren: Für jeden von ihnen bietet die Faschingsgesellschaft Knappnesia in dieser Session die passende Sause, heißt es in einer Presseinfo.

Der Senioren- und Behindertennachmittag steigt am Samstag, 20. Januar, im Wagner-Saal in Großenfalz. Zwischen den Vorführungen der Garden können die Besucher auch selbst zur Musik von Bernhard Jambor tanzen. Einlass ist um 13 Uhr, Beginn 14 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.Es wird wieder ein Bus eingesetzt. Seine Abfahrtszeiten sind: 13 Uhr Tafelberg; 13.05 Uhr Feuerwehrhaus Rosenberg; 13.10 Uhr Henneberg/Hugo-Geiger-Straße; 13.15 Uhr Bischof-Heckel-Straße; 13.20 Uhr Südstraße; 13.25 Uhr Beethovenstraße; 13.30 Uhr St. Barbara; 13.35 Uhr Hofgartenstraße; 13.40 Uhr Luitpoldplatz; 13.45 Uhr Procurand; 13.50 Uhr Wagner Großenfalz. Fahrkarten werden im Bus für Hin- und Rückfahrt zu einem Euro verkauft. Einen Kinderfasching gibt es am Samstag, 27. Januar, beim Wagner in Großenfalz. Neben den Tanzdarbietungen gibt es auch Spiele. Für Musik sorgt DJane Hot alias Martina Heiß. Einlass ist ab 13 Uhr, Beginn 14 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.