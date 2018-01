Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

3

0 15.01.2018

Fest in Kinderhand präsentierte sich das Kettelerhaus in Rosenberg. Dem Ruf der Faschingsgesellschaft (FG) Knappnesia folgten Prinzessinnen, Piraten, Cowboys, Hexen und noch viele andere junge Maskierte.

Eröffnet wurde der Nachmittag durch das Kinderprinzenpaar Michelle I. und Babrzai I. sowie das Prinzenpaar Yvonne I. und Christian III. Auch Bürgermeister Michael Göth zeigte sich erfreut über den riesigen Andrang beim Kinderfasching und wünschte der FG Knappnesia in der kurzen Saison weiterhin viel Erfolg und stets gute Stimmung. Die Hauptakteure allerdings waren an diesem Nachmittag natürlich die jungen Narren.Zahlreiche Musikrunden brachten sie in Schwung. Bei Spielen gab es mehr als 80 Preise zu gewinnen. Zwischendurch zeigten die Kinder- und Jugendtanzgarde sowie das Tanzmariechen Amalie Gross ihr Können. Knappnesia-Präsident Christian Kellner führte durch den Nachmittag. Zum Abschluss des erfolgreichen Faschingsauftakts ging die Prinzengarde mit ihrem Showtanz auf die "Reise um die Welt".