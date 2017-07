Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.07.2017

0 31.07.2017

Das Wort "Nachhaltigkeit" ist sperrig. Schlägt man es nach, ist da von Konzepten gegen den Raubbau natürlicher Ressourcen die Rede. Oder von der Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Im Grunde ist es aber ganz einfach. Der Herz-Jesu-Kindergarten macht es vor.

Zum Schmunzeln

Was einem ans Herz gewachsen ist, das möchte und wird man schützen. Erzieherin Christl Lösch

Nachhaltig zu handeln, heißt: Mit Mutter Erde so umzugehen, dass sie auch Generationen nach uns noch in einem lebenswerten Zustand erhalten bleibt. "Und das kann man auch Kindergartenkindern schon beibringen", ist sich Christl Lösch sicher. Sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten Herz Jesu in Rosenberg. Und sie hat mit allen Kindern der drei Gruppen, ihren Kolleginnen und vielen Eltern in der Fahrzeughalle einen Raum geschaffen, in dem der Nachwuchs täglich, mit allen Sinnen und ganz spielerisch lernt, verantwortungsvoll mit Mensch und Natur umzugehen.Viele Monate hat es gedauert, viele kleine und große Hände haben am Vormittag, aber auch an Abenden und Wochenenden mitgeholfen. Und die "Fahrzi", wie alle die Halle nennen, ist noch lange nicht fertig. Denn die Kindergartenfamilie hat immer wieder Ideen, was man noch bauen, pflanzen, umgestalten oder einfach nur schöner machen kann. Mittlerweile ist die Halle aber so weit zum "Nachhaltigkeits-Lernraum" gediehen, dass Löschs blaue Gruppe eine ganze Woche lang ihren Raum nicht ein einziges Mal betreten musste. "Die Fahrzi ist jetzt ein Gruppenraum für draußen und hat alles, was man braucht, um aus Kindern kompetente und nachhaltig denkende Erwachsene zu machen", sagt Lösch.In einer Projektarbeit, die sie eigens für eine Fortbildung verfasst hat, hat die Erzieherin, die auch eine Zusatzausbildung für Psychomotorik und Entspannungspädagogik hat, das erläutert. Denn Nachhaltigkeit setzt sich immer aus vier Dimensionen zusammen - einer ökologischen, einer ökonomischen, einer sozialen und einer kulturellen. Und so hat die Ökologie an fast allen Ecken der Fahrzi Raum bekommen.In einem Gartenbereich können die Kinder täglich den Kreislauf von Wachsen, Säen, Ernten und Pflegen mit allen Sinnen entdecken. Viele der Kinder haben eine "eigene" Pflanze, die sie pflegen, und bauen so eine Bindung zum Wunder der Natur auf. Und Lösch weiß dann: "Was einem ans Herz gewachsen ist, das möchte und wird man schützen." Für die Kinderküche vor dem Kneipp-Raum oder die große Arche Noah wurden nur Materialien verwendet, die sonst auf dem Müll landen würden: Geschirr aus Omas Zeiten, Holzpaletten, alte Herdplatten, eine Waschmaschinentür aus Glas, Kisten oder Dosen. Gegossen wird natürlich mit Wasser aus der Regentonne.Und so wird den Kindern neben dem ökologischen Aspekt auch der ökonomische mit beigebracht, sagt Lösch. Denn man müsse nicht immer gleich Neues kaufen. Und da kämen auch die Kindergarteneltern mit ins Spiel, ohne deren Zutun das Projekt nicht möglich wäre, wie sie versichert. Viele hätten zu Hause nach Verwertbarem geschaut und es zur Verfügung gestellt, Ableger ihrer Pflanzen mitgebracht, Sitzauflagen für die Leseecke genäht, Know-how beim Handwerkern und Werkzeug zur Verfügung gestellt. Was Christl Lösch dabei wichtig ist: "Wenn wir nicht nur die Kinder für Nachhaltigkeit begeistern können, sondern auch die Eltern, dann wird Umweltbildung ein Teil des Familienalltags." Sie hat den Eindruck, dass viele Eltern verstanden hätten, was in der Fahrzi beabsichtigt worden sei.Dass alle Gruppen gerne Zeit in der Fahrzi verbringen, ist der Tatsache geschuldet, dass die Kinder aktiv mitbestimmten. Sie durften planen, vermessen, Hand anlegen, ausprobieren, Fehler dabei machen, sie wieder korrigieren und daran wachsen. Sie durften diskutieren, manchmal sogar streiten, mussten auch mal akzeptieren, wenn es nicht nach ihrem Kopf ging, und lernen, dass so manche Arbeit anstrengender ist als zunächst gedacht, wie Lösch vom Alltag mit den Kindern berichtet. Wir-Gefühl, Vertrauen in die eigenen Talente, Mut, Durchhaltevermögen, Ausdauer, Geduld, Kreativität: Das sei geschult worden - ganz automatisch.Dabei seien Situationen zu Tage getreten, die nicht selten richtig zum Schmunzeln waren. So habe Luisa ihren Eltern berichtet und ganz stolz daheim verkündet: "Wisst ihr, wir sind jetzt Weltumschützer!" Max habe sich Gedanken gemacht, welches Zuhause man kleinen Tierchen in der Halle zur Verfügung stellen könne, und sagte: "Ich glaub, die mögen ein ,Sekten-Motel'." Und als Jakob einige Ameisen entdeckte und ein anderer darauf treten wollte, habe er gerufen: "Du darfst ihnen nichts tun. Das sind doch genauso Tierchen wie wir!"___Weitere Bilder im Internet:

Lieber Brief für die Unterstützer

Sulzbach-Rosenberg. (bni) Ganz ohne finanzielle Unterstützung ist das Projekt "Unsere Fahrzi auf dem Weg zu einem Natur-, Bewegungs-, Entdeckungs- und Begegnungs-(T)raum" nicht über die Bühne gegangen. So haben Bürgermeister Michael Göth, der Kneippverein, die Kolpingsfamilie und befreundete Firmen Geld gespendet, Prozente gewährt oder ihr Interesse angemeldet, ebenfalls zu spenden - die Fahrzi soll sich ja noch weiterentwickeln. Bei allen haben sich die Kinder mit einem lieben Brief bedankt.Weitergehen kann es dann im kommenden Kindergartenjahr. So sollen alle Eltern zu einem Familiennachmittag mit Stationen rund um das Thema Nachhaltigkeit eingeladen werden. Ein Elternabend ohne die Kinder soll stattfinden, und außerdem sollen noch das Insektenhotel und eine Werkbank entstehen. Die Mauer hinüber zur Kettelerhaus-Wiese sieht nach Meinung der Kinder noch zu kahl aus und kann etwas Farbe vertragen. Und damit die Bühne aus Holz auch mal für eine "Weltpremiere" hergenommen werden kann, soll ein Fahrzitraum-Song entstehen. Vielleicht bringt der Herz-Jesu-Kindergarten mal einen Superstar hervor, hoffen die Kinder.HintergrundDas ist bisher passiertSulzbach-Rosenberg. (bni) Aus Paletten wurden für die Fahrzi Pflanztröge, eine Sitzgruppe und eine Kinderküche mit Herdplatten, einem Spülbecken und Haken gebaut. Alles wurde von den Kindern abgeschliffen und bunt bemalt. Eine Arche Noah mit Bullauge und zwei Liegen im Inneren ist entstanden. Eine Lounge mit Kindersofas und ein riesiger Baumstumpf als Tisch laden zum Ausruhen, Ratschen und Bücheranschauen ein. Eine Kindergarten-Mutti hat Sitzauflagen und Kissen dafür genäht. Ein alter Tisch wurde abgeschliffen, auf der Platte ist ein riesiges "Mensch ärgere Dich nicht" aufgemalt. Eine Regentonne auf einem Holzsockel ist mittlerweile angeschlossen und sammelt das Gießwasser für den Gartenbereich. Die Fahrzeuge haben eine Garage. Eine Bühne aus Paletten bringt vielleicht einen "Superstar" hervor.