Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.07.2017

5

0 06.07.2017

Die Christian-Knorr-von- Rosenroth-Gesellschaft hat ihre Jahrestagung heuer dem Reformationsjubiläum gewidmet. Unter dem Leitwort "Ringen nach dem rechten Glauben" untersuchte sie Orthodoxie, Konfessionen und Toleranz 150 Jahre nach der Reformation.

An der Tagung nahmen Vertreter verschiedener Fächer teil: Geschichte, Kirchengeschichte, Kunstgeschichte, Germanistik, Romanistik und Theologie. Sie beleuchteten das Thema von verschiedenen Seiten her. So wurde gezeigt, wie der Papst in Rom zahlreiche Regeln zur Kontrolle der Kirche in deutschen Reich einführte, die aber nur teilweise befolgt wurden. So führte er die Residenzpflicht für Bischöfe ein, die oft Adlige waren und das Bistum eher als einträgliche Pfründe denn als Amt ansahen. Diese befolgten die Regeln selten und ließen die Kontrolle des Klerus eher durch Weihbischöfe durchführen, wie das Beispiel des Bistums Regensburg zeigt.Untersucht wurde etwa, ob die Kinder in diesem Bistum mit vielen Protestanten in die "richtige" - die katholische - Schule gingen oder ob die Pfarrer verbotene - das heißt lutherische - Bücher besaßen. Auch die Protestanten, bei denen das Pfarramt häufig innerhalb der Familie weitervererbt wurde, hatten ihre Regeln. Sie schrieben vor, wie die Berufung eines Pastors vor sich gehen sollte und wie er sich zu benehmen hatte. Nämlich, etwas vereinfacht gesagt: als ein würdiger Nachfolger Luthers. Das Nebeneinander von Katholiken und Protestanten im Bistum Regensburg führte auch zu Machtkämpfen, die sich in symbolischen Gesten ausdrückten. Dazu zählen in Sulzbach die Einrichtung der St. Anna-Wallfahrt oder das Gemälde des Hochaltars in der Stadtpfarrkirche St. Marien. Die nur in apokryphen Schriften überlieferte Himmelfahrt Marias auf dem Altargemälde von Georg Asam, das Theodor Eustach in Auftrag gegeben hatte, mussten Protestanten, die ebenfalls diese Kirche benützten, als Provokation empfinden.In dieser Zeit der häufigen Konversionen bildete sich eine eigene Gattung von Texten heraus. Die Bekenntnisschriften von Konvertierenden dienten zugleich als Propagandaschriften. Dass Gesangbücher ein Ort innerkonfessioneller Auseinandersetzung sein können, wurde am Beispiel von Nürnberger Gesangbüchern gezeigt, die zunächst für den Privatgebrauch gedacht waren, dann aber oft überregionale Bedeutung erhielten. Hier ging es darum, inwieweit auch Lieder der Reformierten in die streng lutherischen Sammlungen aufgenommen werden sollten. Der in Sulzbach wegen seiner Verbindung zu Franciscus Mercurius van Helmont nicht unbekannte Gottfried Wilhelm Leibniz hat sich, was oft übersehen wird, auch ausführlich mit konfessionellen Fragen beschäftigt und sich Gedanken gemacht, wie man die getrennten Kirchen wiedervereinigen könnte.