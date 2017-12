Kommandantenwahl bei Wehr Rosenberg

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Da sein bisheriger Stellvertreter Jochen Sandig nach zwölfjähriger Dienstzeit nicht mehr zur Verfügung stand, brauchte es einen Nachfolger. Florian Kaufmann wurde gewählt und bildet nun für die nächsten sechs Jahre zusammen mit Schloß die Führungsspitze der Rosenberger Wehr. Eine glückliche Hand bei der Leitung der Feuerwehr und immer gesunde Heimkehr von den gefährlichen Einsätzen wünschte Bürgermeister Michael Göth .Da das Feuerwehrwesen im Zuständigkeitsbereich der Kommune - in der Herzogstadt obliegt es dem Hauptamt mit Leiter Johann Gebhardt - müssen die Kommandanten auch vom Stadtrat bestätigt werden. Dies erledigte das Gremium in seiner Sitzung am Dienstag ohne Gegenstimme. Hier besteht für die Räte kein Ermessensspielraum, es sei denn, dass es wichtige Gründe gegen die Eignung der Kommandanten geben würde.