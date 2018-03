Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.03.2018

Abwarten und Tee trinken - das war schon immer ein guter Ratschlag. Weil sich so einiges, was heute drängt und nicht mehr erledigt werden kann, morgen möglicherweise ganz anders darstellt und deswegen überholt hat. Mit dem Abriss des ehemaligen Kaufhauses Storg ist das auch so ähnlich. Bevor sich die Baggerschaufel durch die Mauern nagt, muss klar sein, was an dieser Stelle überhaupt entstehen soll. Ansonsten könnte es passieren, dass ein Loch in der Bahnhofstraße klafft, das so ohne Weiteres nicht mehr gefüllt werden kann. Es muss kein Tee beim Warten sein. Wichtig ist nur, auf den letzten Metern nicht in Hektik zu verfallen.