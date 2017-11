Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

81

0 02.11.201781

Mit einem ungewöhnlichen Fall von "Nachbarschaftsstreit" muss sich die Polizei in Sulzbach-Rosenberg beschäftigen: Nachdem das Auto eines 49-Jährigen verkratzt worden war, fand der Mann auch noch Zettel am Fahrzeug. Darauf stand: "Wir hassen Euch!" und "Entschuldigung für die Delle". Unterschrieben waren die Papiere mit "Eure Nachbarn."

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr stellte ein 49-jähriger Fahrzeugbesitzer einen etwa zehn Zentimeter langen, frischen Kratzer auf der Fahrerseite seines Autos fest. Das Fahrzeug hatte er am Dienstagabend in der Lerchenfeldstraße abgestellt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. Kurz darauf bemerkte der Mann die Zettel mit den Aufschriften am Auto. Laut Polizei hat der Geschädigte keinen Tatverdacht."Ob wirklich einzelne Personen aus der Nachbarschaft als Täter in Frage kommen, werden die nun angelaufenen Ermittlungen zeigen", teilt die Polizei in Sulzbach-Rosenberg mit. Hinweise zu diesem ganz speziellen Fall von „Nachbarschaftsstreit“ nimmt die Polizei unter 09661/8744-0 entgegen.