Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.05.2018

03.05.2018

Im Umgang mit den neuen Medien wurden die Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums durch das Projekt "Medienführerschein Bayern" geschult. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Medienkompetenz zu stärken. Durch verschiedene Methoden, Materialien und Unterrichtseinheiten kann altersentsprechend auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Sie sind mit den neuen Medien aufgewachsen und nutzen sie ganz selbstverständlich im Alltag. Dass dabei auch Gesetze und Regeln eine Rolle spielen, ist ihnen oft nicht bewusst. Die Sozialarbeiterin Daniela Ludwig vom Kreisjugendamt führte mit den Schülern der 3. bis 7. Jahrgangsstufe Unterrichtsmodule durch. Die Schüler setzten sich mit den Themen Werbung, Helden und Kommunikation auseinander. Dabei griffen sie auf eigene Erfahrungen zurück und konnten ihre Kompetenz in Rollenspielen deutlich erweitern. Den Abschluss bildete eine Prüfung. Am Ende hielten alle den ersehnten "Medienführerschein" in Händen.