25.07.2017

Flucht und Integration war das Thema des Jugendwettbewerbs 2016/17 des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ein P-Seminar des Herzog-Christian-August-Gymnasiums hat dabei einen Preis zuerkannt bekommen

Über ein Jahr lang trafen sich die Gymnasiasten und Flüchtlinge aus der Integrationsklasse der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg regelmäßig. Auf dem Programm standen gegenseitiges Kennenlernen und der Abbau von Hindernissen bei der Integration. Nach gemeinsamen Stadtrundgängen und Berichten über die Kultur des jeweiligen Herkunftslandes folgten gemeinsame Stunden in der Schulküche des Beruflichen Zentrums. Daraus entstand ein gemeinsames Kochbuch, in dem sich jeder Teilnehmer kurz vorstellte und ein Rezept beisteuerte.Die betreuenden Lehrkräfte reichten ihre Berichte und das Kochbuch beim pädagogischen Landesbeirat des Volksbundes in München ein. Beim Schulfest des HCA-Gymnasiums Sulzbach-Rosenberg brachte nun Landrat Richard Reisinger die Auszeichnung und einen Scheck über 500 Euro an die erfreuten Lehrkräfte und die Seminarteilnehmer mit. Das Geld soll für eine Unternehmung der Teilnehmer aus dem Angebot des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge verwendet werden. Richard Reisinger, selbst Vizepräsident des Volksbundes, nutzte die Anwesenheit der zahlreichen Schüler und Eltern und stellte die Jugendarbeit des Volksbunds vor.