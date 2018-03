Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Krötensee-Mittelschule bietet im nächsten Schuljahr ab der 5. bis 9. Jahrgangsstufe die Möglichkeit, eine gebundene Ganztagsklasse zu besuchen. Näheres darüber erfahren Eltern und Schüler am Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr bei einem Informationsabend in der Aula. Anmeldungen nimmt die Verwaltung bis zu den Osterferien entgegen.

Gebundene Ganztagsschulen machen zusätzliche Angebote an Unterricht und Fördermaßnahmen. So werden hier mehr Stunden, zum Beispiel in Deutsch, Mathematik und Englisch, mehr Zeit für interkulturelles Lernen oder sprachliche Integration, mehr Förderung für Schüler mit hohen Lerndefiziten, Hausaufgabenhilfen und Projekte zur Gewaltprävention, Freizeitgestaltung und Berufsorientierung angeboten.Beim Info-Abend werden die Ganztagslehrkräfte und die Schulleitung das Konzept vorstellen und auch alle Fragen rund um die Essensverpflegung beantworten.