Krötensee-Mittelschule meldet 421 Teilnehmer an Wettbewerb

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.04.2018

4

0 29.04.2018

In der 48. Runde des Internationalen Jugendwettbewerbs "jugend creativ" der Raiffeisen- und Volksbanken wurden Kinder und Jugendliche aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema "Erfindungen verändern unser Leben" auseinanderzusetzen. Das Thema war in diesem Jahr so motivierend, dass die Krötensee-Mittelschule eine Rekordteilnehmerzahl mit insgesamt 421 Schülerinnen und Schülern melden konnte.

Entsprechend gefüllt war die Krötensee-Aula bei der diesjährigen Preisverleihung durch Fachoberlehrerin Ilse Greißinger, sowie Franz Kormann von der Raiffeisenbank und Rektor Peter Danninger. Sie zeigten sich beeindruckt von den jungen Erfindern und deren zeichnerische Umsetzung.