Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

3

0 09.10.2017

Aus der Heimat geflohen - und was nun? Der Verein Kultopf organisierte eine Filmvorführung im Capitol, bei der in der Dokumentation "Lebens(t)raum)" junge Menschen erstaunliche Geschichten erzählen und viele Hintergrundinformationen geliefert werden. Von Studenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden produziert, sahen sich nun 200 Realschüler das Schicksal von vier unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an.

Man hätte Stecknadeln fallen hören können, so gespannt lauschten die Neunt- und Zehntklässler der Walter-Höllerer-Realschule, als Dima und Saddam aus dem Irak, Biniam aus Eritrea und Imran aus Afghanistan sowohl von ihrer Flucht als auch von ihrem jetzigen Alltag erzählten. So gab der Film Einblicke in die Vergangenheit der jungen Menschen sowie deren Probleme, aber auch in ihren Willen, ein neues, glückliches Leben hier in der Oberpfalz zu führen. Alle vier lernen die neue Sprache und werden von ihren Vorgesetzten gelobt. Sie werden beispielsweise Altenpflegerin oder als Glaser ausgebildet. Passend zum Thema kann die Ausstellung "Neue Heimat Oberpfalz" im Kulturstadl der Buchhandlung Volkert noch bis Freitag, 13. Oktober, besichtigt werden.