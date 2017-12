Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.12.2017

05.12.2017

Warme Klänge drinnen, Kälte und Schneegestöber draußen. Der Wintereinbruch am Sonntag hätte passender nicht sein können und sorgte bei dem etwas anderen Weihnachtsmarkt im Musik- und Kulturzentrum MuK für einen zusätzlich schönen Farbtupfer. "Bewusster Advent" war die Veranstaltung in den herrlich geschmückten Räumen des Rosenberger Musikinstituts in der Poststraße 13 überschrieben. Inga Ludwig (Entspannung-Atem-Klang) und MuK-Chef Gerald Ludwig eröffneten die kleine Standerl-Zone auf der MuK-Terrasse von der kleinen Bühne aus. Dann übernahmen gleich verschiedene Musikgruppen, alles natürlich MuK-Eigengewächse, die Unterhaltung der vielen Gäste. Die konnten beim anschließenden Rundgang Natur- und Selbstversorgerprodukten bewundern und erwerben. Schmuck, Honig, Krippen, gefilzte Hausschuhe, Haar- und Hautkosmetik, Keramik, Butter und Brot und geräucherte Fische - alles, was es gab, wurde von den Anbietern mit Können und viel Liebe selbst hergestellt. Zum Verschnaufen und Plaudern boten sich die Kaffee-Lounge oder der Glühwein- und Bratwurst-Stand vor der Bühne an. "Die Atmosphäre hier ist einzigartig", waren sich die Gäste schnell einig, als sie gut unterhalten und mit ihren neuen Errungenschaften durch den frisch gefallenen Pulverschnee nach Hause stapften. Bilder: Bleisteiner (2)