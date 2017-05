Kupferstecher und Buchdrucker sind aktiv

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.05.2017

In einer Pressemitteilung weisen die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) und die Waldbesitzervereinigung (WBV) Sulzbach-Rosenberg darauf hin, dass der Hauptschwärmflug des Buchdruckers und des Kupferstechers mit der warmen Witterung voll eingesetzt hat. In manchen Gebieten sei demnach bereits Stehendbefall zu beobachten. Die Buchdrucker und Kupferstecher nutzten erwartungsgemäß die warmen Tage, um auszuschwärmen. Dieser Hauptschwärmflug des Buchdruckers gehört zu den intensivsten seit der Einrichtung des Borkenkäfermonitorings 2006.

"Bohrmehlsuche, vor allem im Bereich von Käfernestern des vergangenen Jahres, ist daher in diesen kommenden Tagen unerlässlich", heißt es in der Notiz weiter. Häufig lägen auch noch einzelne, von den Winterstürmen geworfene Fichten im Bestand. Wenn diese nicht entfernt werden, böten sie optimale Bruthölzer für die Borkenkäfer. Befallene Fichten sollten zeitnah gefunden, gekennzeichnet und unverzüglich aufgearbeitet werden. Nur so sei eine Ausweitung des Befalls auf benachbarte Fichten sowie der Wiederausflug zur Anlage einer Geschwisterbrut zu verhindern."Unsere staatlichen Revierleiter und die beiden WBV-Geschäftsführer stehen mit Rat und Tat zur Verfügung", lässt die WBV wissen.