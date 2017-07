Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Wärme aus der Wand, ohne Heizöltank, Gastherme oder Pellets-Brenner: Eine alternative Heizung im Stadtgebiet findet still und heimlich immer mehr Freunde. Neun Kilometer aus isolierten Doppelstrang-Rohren im Boden versorgen die Abnehmer mit Fernwärme. Gerade läuft eine Erweiterung: Das Landkreis-Kulturzentrum und das Kreisbauhof-Lager schließen an. Das führt auf der Straße zu Umleitungen.

Viele große Abnehmer

Nur Dampf zu sehen

Staub ist nie ein Problem. Kraftwerkchef Michael Jakuttis

Vom Eichelberg aus fließt seit vielen Jahren das heiße Wasser zu den Häusern und kommt dort mit bis zu 95 Grad Vorlauftemperatur an. Beim Rücklauf sind es immerhin noch gut 65 Grad. Wie entwickelt sich die Versorgung in letzter Zeit? Dr.-Ing. Michael Jakuttis ist der Leiter im Biomasse-Heizkraftwerk an der Europastraße. Der Sulzbach-Rosenberger gibt im SRZ-Gespräch Auskunft über das, was sich da gerade in der Rosenberger Straße vor dem Liliencenter tut."Es geht um den Anschluss des LCC und des Bauhof-Gebäudes an die Fernwärme", erklärt er - auch zwei Bauvereinshäuser bekommen gleich eine Zweigleitung. Für die Verlegung der rund 300 Meter Rohre zeichnen übrigens die Stadtwerke verantwortlich - sie sorgen dafür, dass der hochisolierte Doppelstrang korrekt in den Boden kommt. Rund 200 000 Euro kostet die Maßnahme, die sich noch bis zum August hinziehen wird. Ist dieser zusätzliche Energiebedarf überhaupt zu schultern für das Kraftwerk? Michael Jakuttis hat keinerlei Bedenken: Zweimal 7,5 Megawatt kann die Anlage noch ohne Erweiterung an Fernwärme liefern, bisher sind maximal lediglich acht abgerufen worden. Durch die neuen Anschlüsse in nächster Zeit werden nun wohl in Spitzenzeiten noch einmal 1,5 Megawatt hinzukommen. Alleine LCC und Bauhof brauchen ja schon 500 Kilowatt. Aber dann ist immer noch Reserve da.Die muss schon sein, denn das Interesse an der Teilnahme am Fernwärmekonzept ist ungebrochen: 2018 wird die Realschule zum Kreis der bisherigen Abnehmer dazukommen. Genannt seien hier nur Waldbad, Jahn- und Pestalozzi-Schule, HCA-Gymnasium, Krötensee-Mittelschule, Altenheim St. Barbara, Liliencenter, Bereitschaftspolizei und zahlreiche Wohnblöcke. Auch mit dem St.-Anna-Krankenhaus ist die Firma Danpower, der Kraftwerk und Netz gehören, schon in Kontakt.Umweltfreundlich und günstig, ist die Fernwärme allerdings noch nicht im gesamten Stadtgebiet verfügbar. Der Hauptstrang zieht sich vom Eichelberg entlang der Bahn bis zum Gymnasium, ein Zweig führt in Rosenberg zum Waldbad-Bereich, ein anderer von der Bahnhofstraße zur BePo. Aber das Netz wächst kontinuierlich, demnächst Richtung Erlheim.Woher kommt all die Wärme? Im Biomasse-Heizkraftwerk wird naturbelassenes Holz aus der Region eingesetzt, das in Hackschnitzelform anrollt. Rund 65 000 Tonnen pro Jahr fressen die Kessel und verwandeln es per Kraft-Wärme-Kopplung in Energie für Wärmetauscher und Generator: 20 000 Megawatt-Stunden Wärme und 33 000 Megawatt-Stunden Strom. Ein Wochenbedarf von rund 1400 Tonnen lagert ständig auf dem Gelände, der Rest kommt "just in time" mit dem Lkw.Wo Holz verbrennt, entsteht aber auch Rauch - wie sieht es mit dem Umweltschutz aus? Jakuttis präsentiert beeindruckende Zahlen: Die gesetzliche Vorschrift "TA Luft" nennt einen Grenzwert von 20 Milligramm Staubanteil, am Eichelberg gelten aber viel strengere fünf Milligramm. "Real sieht es so aus, dass wir dauernd zwischen 0,1 und 0,5 Milligramm pendeln", berichtet der Kraftwerksleiter von den ständig laufenden Messungen."Unser Holz hat zwischen 40 und 50 Prozent Wasseranteil", resümiert Jakuttis abschließend. "Dieser Dampf ist es, was Sie aus dem Schornstein kommen sehen, wenn es kalt ist. Ansonsten sieht man nichts. Staub ist nie ein Problem." Und wenn was kaputtgeht? "Darüber hinaus haben wir noch ein Biomasse-Heizwerk und sogar noch einen Ölkessel in Reserve!" Es bleibt also warm. Und ganz bestimmt auch im Winter.