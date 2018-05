Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.05.2018

921

0 07.05.2018921

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer, der an der abgesperrten Landkreislauf-Strecke offensichtlich freie Fahrt erzwingen wollte, hat am Samstag einen Posten der Feuerwehr verletzt.

Der 24-Jährige war zur Sicherung der Laufstrecke in Obersdorf (Stadt Sulzbach-Rosenberg) eingesetzt. Gegen 8.50 Uhr fuhr ihn der Senior aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem BMW an. Glücklicherweise waren die Verletzungen, die der Feuerwehrmann dabei erlitt, nur leichter Natur, teilt die Verkehrspolizeiinspektion Amberg in ihrem Pressebericht mit. Der 73-Jährige wollte das Haltegebot des Feuerwehrmannes nicht beachten. Er ließ seinen Wagen gegen die Beine des Postens rollen - offenbar, um so seine freie Fahrt zu erzwingen. Gegen den Senior wird jetzt laut Polizei wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen Widerstand und Nötigung.