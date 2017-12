Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Patienten, Angehörige und Besucher feierten in der Kapelle des St.-Anna-Krankenhauses einen weihnachtlichen Gottesdienst. Diakonin Irene Elsner und Krankenhausseelsorgerin Waltraud Lautenschlager gestalteten die besinnliche Andacht, musikalisch unterstützt von Maria Boßle. Bettlägerige Patienten konnten sie live über die Fernsehanlage verfolgen. Anschließend machten sich Landrat Richard Reisinger und die Klinikleitung mit zwei Engelchen auf den Weg, Weihnachtsgrüße in alle Krankenzimmer zu bringen. Ein kleines Präsent in Form von Plätzchen, Saft und Tee gehörte dazu. Solche Besuche erhielten auch die Patienten St.-Johannes-Klinik in Auerbach. - Im Bild von links Peter Niebler (Pflegedirektor), Chefarzt Dr. Walter Luyken (Allgemein- und Viszeralchirurgie), Chefarzt Vincent Wanji (Gastroenterologie), Roland Ganzmann (stellvertretender Vorstand), Richard Reisinger (Landrat), Chefarzt Dipl. med. Ernst-Michael Winkler (Anästhesie), Sabine Hirsch (Pflegedirektorin) sowie vorne die beiden Engel Ruby Kurz und Ariella Heavener. Bild: exb