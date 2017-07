Langer Marsch von Auerbach bis hinauf zum Heiligen Berg

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

45 Gläubige aus der Pfarrei St. Johannes Auerbach pilgerten heuer wieder zu Beginn der St.-Anna-Festwoche zum "Heiligen Berg", um dort ihre Anliegen und Bitten vor die Mutter Anna zu bringen. Schon um 5.30 Uhr machten sich die Pilger am Samstag nach dem Reisesegen von Pfarrer Dekan P. Marek Flasinski betend und singend auf den 31 Kilometer langen Pilgerweg. Auf der Strecke kamen weitere Wallfahrer hinzu. In Edelsfeld begrüßte und segnete sie Pfarrer Hans Zeltsperger. Gegen 14 Uhr trafen die Pilger schließlich am Fuße des Annaberges ein und zogen an den Kreuzwegstationen vorbei zur Wallfahrtskirche hinauf, wo sie von Dekan Walter Hellauer begrüßt wurden und dann gemeinsam mit den Ministranten durch die Wallfahrtspforte zur feierlichen Andacht einzogen. Bild: thl