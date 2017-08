Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Verdi-Ortsverein Sulzbach-Rosenberg lädt zu einer Lesung unter dem Titel "Nach der Schlacht - Erzählungen aus Vietnam" mit Le Minh Khue ein. "Der Mensch muss doch leben, muss doch lieben, welchen Sinn hat es, sich unablässig gegenseitig in den Kopf zu schießen?" Lakonisch, mit kühlem Galgenhumor und durchaus noir: Le Minh Khue verfasst düstere Sittenbilder aus Vergangenheit und Gegenwart Vietnams.

"Le Minh Khue", so heißt es in einer Veranstaltungsvorschau, "wuchs unter den Bombardierungen der US-Luftwaffe bei Onkel und Tante auf, beides Literaturliebhaber und Kämpfer gegen die Fremdherrschaft. 1965 meldete sie sich zur Armee und wurde in einer Jugendbrigade am Ho-Chi-Minh-Pfad eingesetzt."Vier Jahre habe sie im Dschungel gelebt, in Stunden der Ruhe Tschechow, London, Steinbeck und Hemingway gelesen und damit begonnen, aufzuschreiben, was um sie herum geschah. 1969 kehrte sie nach Hanoi zurück. Bis 1975 schrieb sie als Kriegsberichterstatterin.Nach dem Krieg setzte sie ihre Tätigkeit als Journalistin und Schriftstellerin fort. Lê Minh Khuê schreibt Romane und Geschichten, in denen sich die Nachkriegsentwicklung ihres Landes widerspiegelt. Sie gehört zu den führenden Schriftstellern Vietnams.Die Lesung und das anschließende Gespräch laufen in Vietnamesisch und Deutsch. Die Veranstaltung läuft am Montag,18. September, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Volkert, Neustadt 6, in Sulzbach-Rosenberg. Die Begrüßung übernimmt Verdi-Vorsitzender Manfred Weiß. Die Moderation und die Einführung liegen in den Händen von Günter Giesenfeld. Den Dolmetscher-Part übernehmen Marianne Ngo und Aurora Ngo. Die Bevölkerung ist eingeladen.