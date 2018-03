Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2018

55

0 09.03.201855

Dieter Pirner aus Sulzbach-Rosenberg nimmt noch einmal Stellung zum Thema Kempfenhofer Weg, nachdem er in einem Leserbrief direkt angesprochen wurde.

In einer Reaktion auf meinen Leserbrief vom 13. Februar werden Mutmaßungen bezüglich meiner Absichten angestellt. Ich gedenke keineswegs der Politik die Arbeit abzunehmen. Ich bin einfach Anwohner und direkt Betroffener, einer von vielen. Wie man lesen konnte, richtet sich mein Appell ausdrücklich an die Kempfenhofer und Sulzbach-Rosenberger, wie auch explizit an die Berufspendler. Ich weiß natürlich selbst nicht, wo all die Durchfahrer morgens ihr Fahrzeug besteigen, denke aber, dass hier das Gros der Wegnutzer anzutreffen ist.Und natürlich trifft diese Pkw-Flut nicht nur uns Blumenauer, sondern auch die Anwohner in Kempfenhof. Ich möchte aber nicht in zurecht oder unrecht beanstandete Durchfahrer einteilen. Berechtigt sind nun einmal einzig Anlieger. Es sei "anmaßend", die Durchfahrt der Linienbusse in Frage zu stellen. Im gleichen Atemzug aber werden Verzögerungen durch "parkende Fahrzeuge und engstirnige Fußgänger" beklagt, beides übrigens Teil meiner Argumentation gegen eine Befahrung dieser Route.Hier den Fußgängern den schwarzen Peter zuzuschieben finde ich nicht korrekt. An etlichen Stellen kann ein Fahrzeug doch recht plötzlich auftauchen. Wegen der B 85 hört man die Fahrzeuge auch erst spät. Zudem sollte der stärkere Verkehrsteilnehmer doch den Schwächeren achten. Nichtsdestotrotz wartet die B 14 nicht mit derlei Hindernissen auf. Das sollte einer Fahrplangestaltung ja entgegen kommen.Vor einigen Tagen war der Kempfenhofer Weg total gesperrt. So entstand ein kleiner Eindruck, wie es sein könnte. Eine enorme Steigerung der Lebensqualität. Ich gehe davon aus, dass sich auch an diesen Tagen jeder zeitig an Arbeitsplatz und Schule einfand oder die sagenumwobene Pünktlichkeit der Deutschen Bahn prüfen konnte. Die Strecke ist also durchaus nicht alternativlos. Warum jetzt der Appell, nach zwanzig Jahren ohne Klage? Vom Ergebnis meiner Nachfrage beim Rathaus zeigten sich viele überrascht. Das Anlieger-Schild wird meist nicht korrekt gedeutet. Ein Grund sicherlich für die Selbstverständlichkeit, mit der diese Regel täglich von so vielen gebrochen wird.Etliche Gründe für die Einhaltung der bestehenden Sperrung wurden aufgezeigt. Landwirte und Vereinsmitglieder ausgenommen, kann ich kein wirklich gutes Argument für die Benutzung des Kempfenhofer Weges finden, außer "abzukürzen". Und sei es nur um wenige Minuten. Nun, wer aber abkürzen will, tut das, um Zeit zu sparen, hat es also eilig. Und gerade diese Eile hat meines Erachtens auf dem Kempfenhofer Weg nichts verloren.Dieter Pirner, Sulzbach-Rosenberg