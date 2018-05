Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.05.2018

Vom Liliencenter zu Rewe: Seit Dienstag ist die Filiale der Postbank in der Herzogstadt Geschichte, und auch die Deutsche Post selbst macht sich rar - Servicestellen statt Postamt. Nicht gut für das Lilien-Center, nicht gut für die Stadt. Wohin als Postkunde?

Jetzt in Partnerfiliale

Schließfächer bleiben

Der Bürgermeister findet klare Worte: "Das ist mehr als ärgerlich!" Informationen habe es erst gegeben, als der Schritt praktisch schon beschlossen war. "Nur eines von vier Schreiben an Post und Postbank ist überhaupt beantwortet worden." Zwar gehe es auf dem Papier "nur" um die Schließung einer Postbankfiliale, doch die Bevölkerung nehme das anders wahr: "Die Post macht zu!"Zu einer Stadt dieser Größenordnung gehöre einfach die Versorgung mit diesen Dienstleistungen, deswegen sei diese massive Einschränkung nicht nachvollziehbar. Die Postbank hat gemäß ihrer Ankündigung also am Dienstag ihr Dienstleistungsangebot in Sulzbach-Rosenberg auf eine Partnerfiliale der Deutschen Post verlagert. "Für die Kunden bedeutet dies zwar einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post können sie aber wie gewohnt in Anspruch nehmen, und zwar in der Rosenberger Straße 104." Diese Pressemitteilung der Postbank umschreibt den Vorgang offiziell. Ihre Kunden habe die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank-Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können, informiert. "Für beratungsintensivere Themen empfiehlt die Postbank die Filiale in Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 9, oder die Postbank-Finanzberatung, die auf Kundenwunsch auch bequem zu Hause berät."Eine weitere Möglichkeit zur kostenfreien Bargeldversorgung fänden Kunden in der Rosenberger Straße 21 (Hypovereinsbank) oder Rosenbachstraße 16-18 (Shell-Tankstelle). Darüber hinaus böten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann - unter anderem in den Filialen von Rewe und Aldi.Trotzdem standen am Dienstag einige Kunden ratlos im Eingangsbereich, in dem Geldautomat, Paketannahmeeinrichtung, Briefmarkenautomat etc. zügig abgebaut wurden. "Was ist mit den Schließfächern?" Eine Rückfrage in München bei der Post ergab: Die Schließfächer bleiben bestehen, hier ändert sich nichts. "Und Ihre Post-Angelegenheiten können Sie im Rewe-Markt Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr regeln", betonte der Pressesprecher. Mit der Neustadt 8 und der Hauptstraße 41 gibt es jetzt also drei Servicestellen.