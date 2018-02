Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Die Caritas-Berufsfachschule für Altenpflege in Sulzbach-Rosenberg spendierte ihren Schülerinnen und Schülern frische Krapfen - und tat dabei noch Gutes", meldet der Caritas-Diözesanverband Regensburg in einer Pressemitteilung. Er nimmt darin Bezug auf die Aktion "Hilfe, die mir schmeckt" des Lions-Clubs Sulzbach-Rosenberg. Am Unsinnigen Donnerstag hatte er Firmen, Praxen oder Schulen aufgerufen, frische Krapfen für ihre Mitarbeiter, Kunden oder Schüler zu bestellen. Auch die Caritas-Berufsfachschule für Altenpflege in Sulzbach-Rosenberg machte bei der Aktion mit und spendierte ihren Schülern Krapfen. Von jedem Stück des süßen Gebäcks gingen 50 Cent an das Lions-Hilfswerk Sulzbach-Rosenberg und werden bedürftigen Menschen zugute kommen. Bild: exb