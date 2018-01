Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.01.2018

311

Sie kam völlig überraschend und war nach zwei Minuten wieder verschwunden: Eine Sturmböe sorgte am Mittwochvormittag für größere Verkehrsbehinderungen im Bereich Industriepark Ost. Kurz, aber heftig fuhr der enorm starke Wind über diesen Bereich nahe der Einmündung der Kötzersrichter in die Industriestraße hinweg.

Zehn Bäume entwurzelt

Mit Bagger beseitigt

Etwa zehn starke Bäume wurden entwurzelt und stürzten über die Fahrbahn. Auch in Grundstücken im angrenzenden Industriegebiet in der Ludwig-Erhard-Straße fielen Bäume um, sogar eine Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.Die Feuerwehr Rosenberg zersägte die Stämme, der Bauhof rückte mit dem Bagger an und räumte die Holztrümmer auf die Seite. Nachdem die Fahrbahn gereinigt war, konnte der Verkehr zwischen Industriegebiet und Hahnbach wieder fließen. Für zwei Stunden war die Trasse jedoch unpassierbar.