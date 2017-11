Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.11.2017

Majestätisch überspannt sie die Bahnstrecke und führt von Rosenberg in weitem Bogen hinauf zum Loderhof: Die Maintenon-Brücke als ein Wahrzeichen von Rosenberg ist die wichtigste Anbindung des größten Stadtteils. Doch jetzt hat sie einige Wunden.

Teil der Ortsumgehung

Erst Bestandsaufnahme

Sanierung am Eislaufplatz

Neue Anbindung? Peter Bruckner (FWU) wollte wissen, wie es um die Hitzelmühlbrücke und die Anbindung des Loderhofs bestellt sei. Schließlich wisse man ja offensichtlich noch nicht, ob die Maintenon-Brücke in naher Zukunft weiter unter Volllast befahren werden dürfe. "Wir müssen also allmählich über neue Verkehrsachsen in diesem Bereich nachdenken!" Hubert Jungbauer (CSU) wies in diesem Zusammenhang auf die bestehende Bahnunterführung in der Hitzelmühle hin, durch die eine Straße zum Loderhof führt. (ge)

Salzwasser ist über die Jahre im Winter eingedrungen und hat die Bewehrung des Spannbeton-Bauwerks angegriffen. Jetzt muss der TÜV ran. Und dann entscheidet sich sein Schicksal.Alle sechs Jahre sind sie dran, die rund 40 Brücken im Stadtgebiet. Dann werden sie auf ihren Zustand überprüft. Ergebnis diesmal: 41 Prozent sind sehr gut bis maximal befriedigend, 54 Prozent noch ausreichend oder kritisch, der Rest (zwei Stück) ungenügend. Das bedeutet für den Stadtrat, viel Geld in die Hand zu nehmen in den nächsten Jahren.Ein besonderes Sorgenkind könnte aber die Maintenon-Brücke werden. Sie ist nicht nur Symbol der Landkreis-Partnerschaft mit Frankreich, sondern auch eine wichtige Verkehrsader: 1979 starteten die Bauarbeiten zur damaligen Querspange, einer als Hohlkastenbrücke ausgeführten Spannbeton-Konstruktion.Die Brücke war 1980 noch vor Baubeginn der Rosenberger Ortsumgehung fertig und sollte den Loderhof mit Rosenberg verbinden, um den Verkehr auf die Staatsstraße 2040 zu leiten. 1983 erhielt sie ihren Namen "Maintenon-Brücke", nachdem man sie vorher respektlos "Kupa-Schanze" getauft hatte wegen des Supermarktes an ihrem unteren Ende. Seitdem ist vor allem viel Salzwasser auf ihrer Fahrbahn bergab geflossen.Besonderes Augenmerk richteten die Sanierungsexperten und das Stadtbauamt dementsprechend auf die Oberfläche, die seit Jahren untersucht wird. Dort sei massiv Salzwasser eingedrungen, die Gehsteig-Kappen seien stark angegriffen, ebenso die Bewehrung, erläuterten die Vertreter des Ingenieurbüros. Also wird sich der TÜV in den nächsten Wochen an die Arbeit machen und das gesamte Bauwerk noch einmal gründlich unter die Lupe nehmen.Das Ergebnis wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Denkbar sei auch eine komplette statische Neuberechnung der Brücke mit den aktuellen Daten. "Ich rechne aber nicht damit, dass der Verkehr sofort drastisch eingeschränkt werden muss", meinte Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn zur SRZ. Allerdings gebe es für das weitere Schicksal des fast 38 Jahre alten Bauwerks mehrere Möglichkeiten: im besten Fall unveränderte Nutzung nach einer entsprechenden Sanierung, eine Gewichtsbeschränkung für die Befahrung oder, im schlimmsten Fall, ein Auslaufen der Nutzung in den nächsten zehn Jahren. Deswegen könne auch noch niemand einen Kostenrahmen abstecken."Doch für Spekulationen ist es noch viel zu früh!", meint die Stadtbaumeisterin. Jetzt sind erst einmal exakte Bestandsaufnahmen gefragt, inwieweit das Baustahlgeflecht der Bewehrung durch Salzwasser und Luft korrodiert ist.Viel Arbeit hatten sich die Experten vom Büro UTA Amberg auch mit den anderen Brücken gemacht. Rainer Rubenbauer und Stefan Pöhlmann stellten die Liste der Bauwerke vor. Zur Sanierung vorgesehen sind 2018 die Brücke am Eislaufplatz, bei der Pirnermühle, Am Steg und Industriestraße.Am Eislaufplatz seien Verschub-Schäden zu beobachten, die Brücke sei schon länger gewichtsbeschränkt befahrbar. Auf rund 125 000 Euro schätzte das Büro die Sanierungskosten. An der Pirnermühlen-Brücke seien es rund 55 000 und am Steg über den Rosenbach etwa 40 000 Euro. Beim Bauwerk in der Industriestraße wären noch einmal 50 000 Euro fällig - eine Gesamtinvestition von 270 000 Euro für 2018.2020 solle dann die Rosenbach-Brücke im Bachviertel (Neumarkter Straße) für rund 550 000 Euro komplett erneuert werden. Die Brücke an der Hammerphilippsburg und nach Unterschwaig von der Industriestraße aus seien beide ungenügend und sollten durch einen Rohrdurchlass ersetzt werden bzw. nur mehr als Fuß- und Radwegbrücke fungieren..