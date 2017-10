Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.10.2017

25.10.2017

Das Musik- & Kulturzentrum MuK in Rosenberg startet ab November mit einem neuen Unterrichtsangebot. "MuK ARTs" nennt sich der neue Kurs. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, vielfältigste Mal- und Zeichentechniken, Drucktechniken und räumliche Darstellungsformen zu erlernen.

Eine Einführungsstunde dazu findet am Dienstag, 7. November, um 17 Uhr im MuK, Poststraße 13, in Rosenberg statt. Die Dozentin Doris Ranftl (Regensburg) ist Meisterin ihres Fachs. Sie erklärt Inhalte, Aufbau, Ausstattung und Gebühren des Unterrichts. Der neue Kurs findet in Kleingruppen bis maximal sechs Teilnehmer statt (1. bis 4. Klasse, 5. bis 9. Klasse, Erwachsene ab 16 Jahre). Das MuK nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen (09661/813081).Doris Ranftl ist freischaffende Künstlerin und Inhaberin und Leiterin der privaten Malschule "Atelier 21" in Lappersdorf. Sie studierte Malerei am Institut Palazzo Spinelli und an der Accademia di Belle Arti in Florenz. Sie überzeugte bereits mit ihren Werken in vielen Ausstellungen im In- und Ausland.Der Unterricht im MuK beinhaltet Wahrnehmungsschulung, Entwicklung eigener Form- und Farbsprachen, Erlernen verschiedener Techniken, Materialkunde Begegnung mit Kunstwerken und Epochen. Im Mittelpunkt stehen aber "die Freude am Tun und die Begeisterung im kreativen Miteinander", betont die Künstlerin und Kursleiterin.