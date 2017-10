Manege frei für tolle Artisten im Circus Busch

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.10.2017

Wenn ein riesiges Kamel durch die Zuschauerreihen trabt, dann kommt Stimmung auf im Zirkuszelt - nicht nur bei den Kindern. Ansonsten herrschten aber atemberaubende Momente vor im Circus Paul Busch, wenn die Artisten auf dem Todesrad, beim Balancieren auf dem acht Meter hohen Stühle-Stapel oder beim Verrenken auf dem Klavier die Zuschauer stark beeindruckten. Die echte Zirkus-Atmosphäre ist eben unvergleichlich.

Es geht auch ohne Löwen und Elefanten, denn am Dultplatz gab es nur Watussi-Rinder, Yaks, Pferde und Hunde in der Manege zu sehen. Ansonsten steht der Mensch im Mittelpunkt, und die Artisten des Circus Paul Busch können sich mit ihren Fähigkeiten wahrlich sehen lassen. Vorstellungen gibt es noch am Montag um 15 Uhr sowie am Dienstag um 16 und 19.30 Uhr, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.