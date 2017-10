Martin Renner neuer Finanz-Vertreter

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Sein Nachfolger ist der 36-jährige Martin Renner . Gebürtig aus Döttenreuth bei Königstein, arbeitete der Diplom-Betriebswirt die letzten zehn Jahre als Verwaltungsfachangestellter im Baudezernat der Stadt Weiden. Seit 1. September ist er im Rathaus, am 1. November tritt er die Nachfolge von Herrmann als Vertreter von Finanz-Chef Andreas Eckl an. Besonders am Herzen liege ihm, wie er versicherte, die Kinderbetreuung - die Finanzverwaltung leistet die Abrechnung für sämtliche elf städtischen Kindertagesstätten. Bürgermeister Michael Göth dankte Hans-Jochen Herrmann für dessen langjährige treue Dienste und wünschte Martin Renner gleichzeitig viel Erfolg in seinem neuen Tätigkeitsfeld.