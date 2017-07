Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.07.2017

0 19.07.2017

Mathe macht Spaß: Davon sind zumindest jene 128 Schüler des Herzog-Christian-August-Gymnasiums (HCA) überzeugt, die beim alljährlichen Mathematikwettbewerb mitmachten. Das P-Seminar dieses Fachs und Studiendirektor Frank Fiedler hatten ihn organisiert. In drei Runden hatten die Teilnehmer in Teams oder alleine knifflige Aufgaben zu lösen, die Mathematik oft von einer anderen Seite zeigten als der Unterricht. Kreativität und Teamarbeit zählten mehr als formale Verfahren.

Zum Beispiel: Jakob befindet sich in einem würfelförmigen Raum, dessen Kantenlänge drei Meter beträgt. Sowohl an jeder Wand als auch an der Decke und auf dem Boden befinden sich neun Quadratmeter große Spiegel. Jakob steht genau in der Mitte des Raumes. Wie oft kann er sein Spiegelbild sehen, wenn er seinen Kopf in alle Richtungen drehen kann? Mit logischem Denken lässt sich der Frage beikommen: Da der Raum vollständig mit Spiegeln ausgekleidet ist, fällt kein Licht hinein. Folglich gibt es darin für Jakob auch kein Spiegelbild zu sehen.