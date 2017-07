Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

25.07.2017

Seit einigen Wochen gibt es Eltern an der Pestalozzi-Grundschule, die sich in ihrer Freizeit als Lesepaten zur Verfügung stellen. Rektorin Gunda Köstler schätzt ihren Einsatz für die Migrationskinder an der Schule. Unterstützung dabei kam jetzt aus der Stadtbibliothek.

Deren Leiterin Luise Eckert brachte bei einem Besuch in der Schule Medienboxen zum Thema Flüchtlingskinder mit. Sie enthalten unterschiedliche Bücher und Medien, die sich sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen für Kinder mit Migrationshintergrund ebenso eignen wie für den Einsatz im Unterricht mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien. "Die Stadtbibliothek stellt Medienboxen zu vielen verschiedenen Themen zusammen", erläuterte Eckert. Diese können zur Leseförderung von Schulen und Kindergärten ausgeliehen werden. Die Leiterin lud zu einem Besuch in der Stadtbibliothek ein.Gemeinsam mit den Schülern der Klasse 3d packten die Lesepatinnen Anna Haas, Anette Haller und Maria Mezler die Medienboxen gleich aus. Neben ihnen engagieren sich auch Jessica Vogenauer, Inge Bauer, Sophie Högl, Sandra Sperber und Marcel Papp in dieser Aufgabe. Dieses Mal lasen ihnen zur Abwechslung mal die Kinder aus den neuen Büchern vor.