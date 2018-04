Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seit 62 Jahren gehört Johann Wendl (Mitte) dem Bergknappenverein an. Davon arbeitete er 18 Jahre lang in der Vorstandschaft als Fähnrich und danach als Beisitzer mit. Als Träger hat er sich immer an der Fronleichnamsprozession beteiligt und für verstorbene Mitglieder Messen lesen lassen. Für seine Dienste revanchierte sich der Verein bei der Barbarafeier im vergangenen Jahr und verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft. Zur Verabschiedung aus dem Vorstand ließen Vorsitzender Armin Kraus (links) und Vize Georg Rubenbauer (rechts) einen prall gefüllten Geschenkkorb folgen. Diesen überreichten sie beim traditionellen Schinkenessen. Bild: ksa