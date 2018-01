Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

Schreckmoment in der Hans-Böckler-Straße in Sulzbach-Rosenberg: Mehrere Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend wegen Rauchentwicklung in eine Wohnung gerufen worden.

Um 19.03 wurde der Rettungsdienst alarmiert. Da sich mehrere Menschen in der Wohnung befanden, rückten fünf Rettungswagen aus. Alarmiert wurden außerdem zwei Notärzte. Nach Angaben von Thomas Zwick, der als Einsatzleiter Rettungsdienst am Ort des Geschehens war, kamen vier Personen mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Amberger Klinikum St. Marien: zwei Erwachsene und zwei Kinder, nach ersten Informationen etwa eineinhalb bis zwei Jahre und zwischen drei und sechs Monate alt.Beim Einsatz verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann an der Hand. Ihn brachte der Rettungsdienst ins St.-Anna-Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg.