Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.11.2017

Sulzbach-Rosenberg/Witzlhof. Ganz so seriös wie er bei seinem Auftritt in einem Sulzbacher Reformhaus wirkte, war der mit einem blauen Anzug gut gekleidete Herr offensichtlich doch nicht. Wie berichtet (SRZ, Wochenendausgabe, 11./12. November, Seite 23, www.onetz.de/1793408), hatte der etwa 35 Jahre alte Mann Gummibärchen gekauft und mit einem Fünf-Euro-Schein bezahlt - offensichtlich in Betrugsabsicht.

Das ergab eine später bei der Sulzbach-Rosenberger Polizei eingegangene Anzeige. Demnach dürfte der orientalisch anmutende Fremde am vergangenen Donnerstag 15 Minuten vorher im Netto-Markt in Witzlhof aufgetreten sein. Dort wollte er an der Kasse eine 50-Euro-Note wechseln lassen. Der akzentfrei Englisch sprechende Täter lenkte die Kassiererin mit einem Vorwand ab und steckte unbemerkt 400 Euro ein.Bemerkt wurde der Fehlbetrag erst beim abendlichen Kassensturz. Die Abrechnung ergab ein Minus von eben diesen 400 Euro. Das Auftreten in dem Poppenrichter Gemeindeteil war ähnlich wie kurz darauf in Sulzbach-Rosenberg. Dort hatte er mehrere 50-Euro-Scheine aus der Tasche gezogen - möglicherweise gar die, die er vorher in Witzlhof ergaunert hatte - und dazu gesagt, er kenne sich mit dem Geldsystem und den Banknoten nicht aus. Deshalb bat er im Reformhaus um eine Erläuterung. Hier allerdings lief sein Trick ins Leere und der merkwürdige Kunde musste ohne Beute abrücken.Nun suchen die Ermittler aus dem Sulzbacher Schloss nach weiteren Zeugen, denen der Mann gegen 18 Uhr im oder beim Netto-Markt in Witzlhof oder eine Viertelstunde später in der Rosenberger Straße in Sulzbach aufgefallen ist. Die Polizei geht davon aus, dass er mit einem Fahrzeug unterwegs ist, von dem möglicherweise Passanten das Kennzeichen abgelesen haben. Hinweise werden erbeten unter 09661/87 44-0.