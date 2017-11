Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.11.2017

19.11.2017

Die Kooperation zwischen der OTH Amberg-Weiden und dem HCA-Gymnasium läuft: Jetzt präsentieren Schüler ihre Entwicklungen bei der Physical-Computing-Messe, und zwar am Donnerstag, 23. November, von 13.50 bis 15.20 Uhr im Herzog-Christian-August-Gymnasium in der Blumenaustraße.

Physical Computing Physical Computing bezeichnet Anwendungen der Informatik, die in direkter Verbindung mit ihrer physikalischen Umwelt stehen. Es werden Systeme betrachtet, die ihre eigene Umgebung durch Sensoren erfassen und interaktiv auf diese Messungen reagieren können. Mit der Physical Computing-Plattform Arduino lassen sich schon mit relativ geringem Aufwand faszinierende Projekte verwirklichen. (ge)

Roboter, die selbstständig Staub saugen oder Rasen mähen, automatische Bewässerungsanlagen, die messen können, wie viel Feuchtigkeit eine Pflanze braucht, selbstlenkende Fahrzeuge, Bewegungsmelder, Rundenzähler, intelligente Küchen - das alles und vieles mehr schafft Physical Computing. Da diese Technologie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist und dort eine immer größere Rolle spielt, ist Physical Computing natürlich auch für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe interessant. In Kooperation mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden wurde ab September 2016 am HCA-Gymnasium ein "wissenschaftspropädeutisches" Seminar unter der Leitung von Studiendirektor Frank Fiedler durchgeführt, in dem die Schülerinnen und Schüler eigene Arduino-Projekte entwickelt und dokumentiert haben.Dabei wurden sie von der OTH Amberg-Weiden betreut und auf vielfältige Art und Weise unterstützt: Die Schüler nahmen an zwei Workshops unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Schäfer und Prof. Dr. Martin Frey teil, in denen sie theoretisches Hintergrundwissen und technische Fertigkeiten erwarben. Anschließend entwickelten sie eigene Projektideen, die sie unter anderem mit dem 3-D-Drucker der OTH Amberg-Weiden umsetzen konnten. Herausgekommen sind unter anderem ein Photometer (wissenschaftliches Messgerät), ein Spielautomat im klassischen Design und ein Roboter. Außerdem wurde der alte Gameboy mit Tetris wieder zum Leben erweckt - in einem neuen, flacheren und handlicheren Design. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden bei einer Physical-Computing-Messe am Donnerstag, 23. November, von 13.50 bis 15.20 Uhr im HCA-Gymnasium präsentiert und von den Professoren begutachtet.