Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.01.2018

8

0 22.01.2018

Weniger Schießen in der Weihnachtszeit und öfter üben, bevor es in den Rundenwettkampf geht: Darüber wird bei Eichenlaub Großenfalz diskutiert. Schützenmeister Michael Wagner lässt sich in der Jahreshauptversammlung von einem Plan abbringen.

Ehrungen Für herausragende 60 Jahre beim OSB wurde Georg Rubenbauer besonders hervorgehoben.



40 Jahre Treue zum OSB halten Bernhard Ertel, Dieter Meidenbauer, Hermann Pickel, Ernst Pilhofer, Peter Pirner, Klaus Rösel und Josef Wagner .



25 Jahre gehören Achim Bayer und Michael Wagner zum Schützenbund.



Für zehn Jahre Treue erhielten Theresa Hirschmann, Simone Pirner und Heinrich Renner eine Auszeichnung.



Zum Schluss wurden auch noch die Jüngsten für fünfjährige Zugehörigkeit gewürdigt. Das sind Lukas und Lea Högner, Marco und Eva Niebler, Miriam, Johannes und Jakob Rösch, Michael Schleicher, Klara Vogel, Barbara Pickel und Timo Zimmermann .

45 Schützen nahmen an der Jahreshauptversammlung von Eichenlaub Großenfalz teil. Wie Schützenmeister Michael Wagner mitteilte, ist der Mitgliederstand gleich geblieben.Beim Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte er unter anderem das Königs-, Stroh- und Glaskugelschießen sowie die Wanderungen, die großen Anklang fanden. Er dankte allen Helfern und Gönnern.Nach den Berichten des Vorstands wurde dieser einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen der Vorstände gab es einige Änderungen - allerdings nicht an der Spitze. Zwar hatte Schützenmeister Michael Wagner sein Amt eigentlich ablegen wollen, doch er ließ sich überzeugen, den Verein doch noch die nächsten beiden Jahre zu leiten.2. Schützenmeister bleibt Jan Rubenbauer. Auch bei den Kassiererinnen, Marlene Wagner und Karin Schleicher, änderte sich nichts. 1. Schriftführerin ist nach wie vor Ingrid Wankerl. Sie bekommt Martina Pirner neu zur Seite gestellt. Erstmals als 1. Schießleiter agiert Timo Rubenbauer. 2. und 3. Schießleiter blieben Martin und Manfred Pickel. Als Damenleiterinnen sind weiterhin Sibylle Rubenbauer und Waltraud Högner tätig. Das Amt des Rüstmeisters behält Gerd Pirner bei. Als Jugendleiterin stellte sich erneut Barbara Pickel zur Verfügung.Bei den Revisoren gab es einen Wechsel. Norbert Rubenbauer blieb, Irmi Pickel wurde durch Anita Stubenvoll ersetzt. Als Beisitzer fungieren abermals Richard Wagner und Horst Ottmann. Zur Jugendsprecherin wurde Marlies Stubenvoll ernannt.Unter Punkt Verschiedenes gab es viel Diskussionsstoff. Zum Beispiel ging es darum, einige Schießen in der Vorweihnachtszeit zu reduzieren und für die Rundenwettkampfbeteiligung einige Übungsschießen mehr anzusetzen. Im Raum steht auch die Gründung einer Whats-App-Gruppe für die aktiven Schützen.Wanderleiter Günter Vogel gab bekannt, das zwei Optionen für die Sommerwanderung zur Auswahl stehen. Als Ziele hat er entweder Königstein oder das Lauterachtal im Sinn.