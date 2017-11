Nach Kollision abgehauen

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

23.11.2017

Eine Unfallflucht beschäftigt derzeit die örtliche Polizei . Am Mittwoch befuhr gegen 14 Uhr ein junger Amerikaner die St.-Anna-Straße in Richtung Rosenberger Straße. Vor ihm fuhr ein grauer Kleinwagen. Als der Vordermann an der Kreuzung zur Rosenberger Straße aufgrund des Querverkehrs warten musste, bemerkte er, dass er etwas zu weit in den Kreuzungsbereich einfuhr und setzte anschließend mit seinem Pkw zurück. Dabei touchierte er die Stoßstange des US-Bürgers und brach diese. Anschließend nutzte der Übeltäter eine Lücke, um Richtung Rosenberg zu flüchten. Hinweise unter 09661/87440.