13.12.2017

Zunächst war die Ursache dieses Unfalls unklar – inzwischen sieht es als aus, als wäre eine Golf-Fahrerin (57) am Mittwoch auf der B 85 verunglückt, weil sie einen Schwächeanfall erlitten hat.

Ersthelfer hilft Verletzter

B 85 total gesperrt

Schaden an Auto und Baum

Die Sulzbach-Rosenbergerin war gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße von Sulzbach in Richtung Amberg unterwegs. Wie die Polizei Sulzbach-Rosenberg mitteilt, habe die Frau später erzählt, sie habe einen Schwächeanfall erlitten. Dies könnte der Grund dafür gewesen sein, dass sie zwischen der Abzweigung nach Grund/Stifterslohe und der sogenannten Kropfersrichter Kreuzung, in der Nähe der Disco Happy Rock, mit ihrem Golf auf die Gegenfahrbahn geriet. Dann kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum.Obwohl es laut Polizei ein massiver Aufprall war, konnte die Verunglückte, unterstützt durch Ersthelfer, das Unfallauto selbstständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in das Klinikum St. Marien nach Amberg.Die beiden großen Stadt-Feuerwehren wurden zum Unfallort gerufen. Während der Patientenversorgung und der technischen Hilfeleistung sperrten die Einsatzkräfte die Bundesstraße 85 in beiden Fahrtrichtungen vorübergehend total.Der Baum hatte nach dem Aufprall des Autos nicht mehr die nötige Standsicherheit: Deshalb musste ihn die Feuerwehr fällen. Danach konnte der Verkehr im Wechsel in einer Fahrtrichtung wieder freigegeben werden. „Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht“, bilanziert die Polizei.An dem Golf sei wirtschaftlicher Totalschaden (Zeitwert etwa 10 000 Euro) entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Baum wird auf etwa 200 Euro geschätzt.