Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.08.2017

Zunächst war es lediglich eine Verkehrskontrolle, mit der eine Streife des Amberger Einsatzzuges am Montag gegen 13.20 Uhr im Stadtgebiet befasst war. Dann aber bemerkten die Beamten bei der 31-jährigen Autofahrerin Anzeichen für einen Drogengenuss und veranlassten eine Blutentnahme.

Als zweiter Teil der Aktion folgte eine Überprüfung im Wohnhaus der Frau. In dessen Keller stießen die Ordnungshüter auf sieben prächtige Cannabispflanzen, aber auch auf bereits geerntete Gewächse. Schließlich entdeckten die Polizisten noch zwei Luftgewehre und eine Luftpistole. All dies und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Amberger Kriminalpolizei. Zunächst wurden Strafanzeigen wegen das unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln gegen die Frau und ihren Ehemann erstattet, "weil er zumindest davon gewusst hat", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Regensburg wissen ließ. Ob auch Verstöße gegen das Waffengesetz vorliegen, gelte es noch zu überprüfen.Außerdem werde die 31-Jährige voraussichtlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss geahndet.