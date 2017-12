Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.12.2017

Er sorgte für eine Weihnachtsüberraschung der ganz besonderen Art: Der Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, der sich seit einem Jahr zum Studium für den Aufstieg in den gehobenen Dienst an der Fachhochschule befindet, konnte sich am Heiligen Abend noch an einen "Kunden" aus seiner aktiven Zeit im Streifendienst erinnern. Dieser Täter war bereits seit 2015 per Haftbefehl wegen Betrugs gesucht.

Spontaner Abgleich

Verdächtig am Bahnhof

Zwei Jahre später ereilte den 39-Jährigen nun sein Schicksal. Er wurde gegen 14 Uhr von dem 37-jährigen Polizeihauptmeister, der sich in seiner Freizeit in der Innenstadt befand, gesehen. Ein spontaner Abgleich mit seinen Kollegen im Schloss ergab, dass der Haftbefehl noch aktuell war, weshalb der Beamte gleich um Verstärkung nachsuchte und den 39-Jährigen noch an Ort und Stelle verhaftete. Da der Gesuchte den Haftbefehl durch eine Zahlung nicht abwenden konnte, musste er noch am Heiligen Abend für 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt in Amberg einrücken - für den Langgesuchten war das ganz bestimmt ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art. Die Kollegen machten dann am Mittwoch gleich noch einen Fang: Eine Streifenbesatzung des Amberger Einsatzzug führte am Nachmittag in der Herzogstadt Kontrollen durch. Gegen 13.30 Uhr stoppten sie routinemäßig in der Hofgartenstraße einen Skoda-Fahrer. Bei dem 62-Jährigen stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Sie brachten den Fahrer zur Blutentnahme ins St.-Anna-Krankenhaus und unterbanden danach die Weiterfahrt. Seinen Führerschein durfte der Mann vorerst behalten.Kurz nach 15 Uhr fiel der gleichen Streifenbesatzung ein Jugendlicher in verdächtiger Weise am Bahnhof auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des jungen Mannes und fanden in dessen Rucksack einen fertig gedrehten Joint.Beim nachschauen in der Wohnung kamen dann auch noch weitere Utensilien zum Vorschein, die auf einen regelmäßigen Cannabiskonsum hindeuten. Die Gegenstände und der Joint wurden sichergestellt. Den 16-jährigen Schüler übergaben die Beamten dann in der elterlichen Wohnung in die Obhut seiner Mutter.