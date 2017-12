Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Was bis dato aber offen blieb, ist die Frage, ob das Projekt in die Grünlicht-Phase wechseln wird? Beim Gespräch in der SRZ-Redaktion informierte Markus Gildner als Vertreter des Bauträgers Solgarden GmbH über den aktuellen Stand der Planungsphase.In der nun seit einem halben Jahr laufenden Sondierungs- und Vertriebsphase kristallisierte sich heraus, dass für den Bereich Herzogstadt und Landkreis Amberg-Sulzbach im Bereich Eigentumswohnungen eine eher zurückhaltende Nachfrage herrscht. Von 14 angebotenen Wohnungen wurden bis dato neun verkauft. Ob sich in diesem Bereich wesentliches ändern wird, wissen wir nicht. Andererseits gibt es 150 ernsthafte Interessenten, die Anfang 2018 in einer zweiten Vertriebsphase über unseren Partner Sparkasse noch einmal detailliert mit Informationen zum Wohnungsangebot versorgt werden.Ich sehe unser Konzept hier nicht gefährdet, obwohl wir zunächst natürlich quasi vom Wohnungsverkauf als Gegenfinanzierung ausgingen. Was wir aufgrund der geringeren Nachfrage nach Wohnraum wahrscheinlich nicht mehr brauchen, ist ein weiteres Stockwerk, stattdessen setzen wir neben den verkauften Wohnungen auf langfristige Vermietungen in den jeweiligen Etagen, darunter auch öffentliche Einrichtungen .Im Übrigen verfügen wir ja über einen rechtsgültigen Vorbescheid und der Antrag auf Baugenehmigung ist in Bearbeitung. Für etwas Verzögerung könnte in diesem Zusammenhang ein Rechtsstreit im Umfeld des ehemaligen Storg-Kaufhauses sorgen, aber hier ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg gefordert.Wie man sicher weiß, brauchen Verhandlungen mit öffentlichen Stellen oft sehr viel Geduld. Aber die Signale, die wir hier sowohl regional als auch überregional erhielten, sind sehr vielversprechend, aber auch noch von gewissen Entscheidungen der Interessenten abhängig. Die Mietverhältnisse mit einem Platzbedarf von 800 und 1200 m2 sind also in der Anbahnung. Auf einem guten Weg sehen wir uns zudem im Gastrobereich, der ja im Erdgeschoss vorgesehen ist. Auch hier gibt es konkrete Vorstellungen mit einem Vertreter der regionalen Gastronomie.Dass der Wohnungsbereich hier schwierig werden könnte, war uns von Anfang an klar. Ein Grund dafür ist sicherlich hier im langen Stillstand im Geschosswohnungsbau zu sehen, und vielleicht auch in einer etwas ausgeprägteren Zurückhaltung der Bevölkerung, was mitunter durch die durchgemachten MH-Krisenzeiten erklärbar wäre. Dennoch sind wir bei der Realisierung unserem Storg-Projekts weiterhin sehr zuversichtlich. Letztlich sollte bis Ende März 2018 aber Klarheit herrschen.