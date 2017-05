Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Bei Gerald Mayer steht das Tierwohl an erster Stelle, davon konnten sich die Mitglieder der Sulzbach-Rosenberger Umweltschutzinitiative bei einer Exkursion nach Erlheim vor Ort überzeugen.

Unterstützt von Vater, Mutter und Ehefrau betreut der Nebenerwerbslandwirt derzeit 34 Kühe. Der seit Oktober 2016 neu konzipierte, lichtdurchflutete Stall wirkt auf die Besucher einladend und würde 65 Tieren Platz bieten. Bewusst reizt der überzeugte Landwirt diese Möglichkeit nicht aus, so dass für jedes Tier gut zehn Quadratmeter als Auslauf zur Verfügung stehen.Bei schönem Wetter kann der Laufstall nach allen Seiten geöffnet werden, "und ein Freigang ist auch noch geplant", so Mayer. Offensichtlich sind die Kühe mit dem angebotenen Futtermais, Grünfutter, Heu, gen-freiem Rapskuchen und als "Zuckerl" selbst angebaute geschrotete Erbsen sehr zufrieden.Besonders fasziniert waren die Besucher von dem Tierverhalten innerhalb der Herde. Selbstständig bestimmen die Kühe ihren Tagesablauf. Sie bewegen sich frei im Stall, sie ruhen wo sie wollen, fressen wann sie wollen, betreiben sogar selbsttätig Körperhygiene mit der Kuhbürste, die einer Autowaschanlage ähnelt, und der Melkstand wird zum zentralen Treffpunkt. Der Melkroboter ist wesentlicher Bestandteil der Selbstbestimmung. Jede Kuh ist mit einem Responder ausgestattet, der dem Tierhalter Auskunft gibt, wie oft und wann das Tier den Melkstand aufgesucht hat und wie viel Liter Milch gemolken wurden. So kommt es aber auch häufig vor, dass eine Kuh "abgewiesen" wird, weil sie ihr Milch-Soll bereits erfüllt hat - ein Kommen und ein Gehen.Die Computertechnik ermöglicht dem Chef Gerald Mayer zudem eine tiergerechte Überwachung und führt zur Früherkennung von Problemen. "Natürlich", so der Landwirt, "bleibt viel Knochenarbeit übrig", und Frau und Mann müssen viel Idealismus und Herzblut aufbringen, um eine Milchwirtschaft in dieser Form zu erhalten. Sein Konzept, den Sulzbach-Rosenberger Verbrauchern Frischmilch ohne Verpackung, Transport und Bearbeitung zu fairen Preisen anzubieten, lässt sich mit dem neu installierten Frischmilchautomaten gut realisieren. In unmittelbarer Nähe des Stalles befindet sich ein Holzhäuschen, das für die potenziellen Milch-Kunden von früh morgens bis spät abends geöffnet ist.Die Mitglieder der Umweltschutzinitiative nutzten gern die Möglichkeiten, die hausgemachten Produkte zu probieren, Informationen und Tipps mitzunehmen und ihre mitgebrachten Flaschen mit frischer Milch aus dem Automaten aufzufüllen.