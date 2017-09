Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Die Veranstaltungen und Fahrten des FCN-Fanclubs Zur Linde Kleinfalz können sich sehen lassen", betonte bei der Jahresmitgliederversammlung im Vereinslokal der Vorsitzende Thomas Weisenberger. Dies sollte auch in der Saison 2017/2018 so bleiben, für die er sich ein besseres Abschneiden des 1. FC Nürnberg wünschte.

Stabil gestaltete sich die Mitgliederentwicklung seit der Jahresmitgliederversammlung 2016. Sportlich betätigten sich die Club-Fans beim Kegeln, Kickern und Schießen. Sie unternahmen einen Familienausflug nach Sinzing, trafen sich im Winterbiwak in Oberreinbach bei Hans Falk und bauten ein Zeltlager bei der Familie Freiberger in Weigendorf auf. Regelmäßig unterstützten sie den FCN bei seinen Heim- und einigen Auswärtsspielen, beispielsweise in Karlruhe. "Das vergangene Vereinsjahr war gesellschaftlich gesehen, für den FCN-Fanclub Zur Linde Kleinfalz ein erfolgreiches Jahr", resümierte Thomas Weisenberger.Dem Protokoll des Schriftführers Wolfgang Berndt folgte der Bericht des Schatzmeisters Hans Falk. "Wir haben gut gewirtschaftet", bescheinigte Reinhold Reger, der mit Albin Schöner die Kasse geprüft hatte.Neben den monatlichen Fanclubsitzungen im Vereinslokal steht das 20-jährige Gründungsjubiläum im Mittelpunkt des Vereinsjahrs 2017/2018, wobei die Details noch geklärt werden. Die Mitgliederversammlung legte außerdem ein Weinfest, die Beteiligung am Clubberer-Schluck 2018 und ein Trainingslager fest, bei dem sich interessierte Mitglieder für das Saustechen beim Altstadtfest fit machen können.Offen blieb noch, welche Städte in der laufenden Saison bei Auswärtspartien angesteuert werden. Im Gespräch sind Hamburg-St. Pauli, Bochum und Braunschweig.