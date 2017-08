Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Gelber Grund und grünes Eichenblatt - mit diesem Symbol ist der Siebeneichener Rundwanderweg gekennzeichnet. Eine beliebte Route, die Siebeneichen, Neuhof, Kropfersricht und Breitenbrunn verbindet. Am Südhang des Schlackenberges bekamen Wanderer auf dieser Strecke bei der Überquerung eines Flurgrabens bisweilen nasse Füße, was auf der zwischen zwei Wirtshäusern (Kreiner und Mutzbauer) liegenden Passage nicht gerade für Erheiterung sorgte. Die Stadt stellte dieses Problem nun mit einer vom Bauhof gefertigten Holzbrücke ab. Bürgermeister Michael Göth dankte allen Beteiligten, allen voran Wanderwart Helmut Hiltl. Dr. Klaus-Peter Berr und Uwe Eger vom Schlackenberg-Management schlossen sich dem Lob an.