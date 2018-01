Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Die Stadt wollte schon seit längerer Zeit das Niederschlagswasser in Kempfenhof geordnet ableiten. Dazu sollte ein kombinierter Regenklär- und -rückhalteteich vor dem Abfluss in den Trockengraben gebaut werden. Jetzt steht die Anlage, die auch für die Wassermengen im Rosenbach wichtig ist, aber an einer anderen Stelle.

Überlastung verhindern

Neuer Kanal

Baukosten Investitionssumme: 593 915 Euro



Diese Summe setzt sich zusammen aus:



Zuleitungskanäle: 322 606 Euro



Neubau Regenklär- und Regenrückhalteteich: 245 666 Euro



Umlegung Wasserleitung (Anteil Stadt): rund 25 643 Euro .

Durch die Bebauung fließen beachtliche Mengen an Niederschlagswasser ungedrosselt in den offenen Graben. Diplom-Ingenieur Gerd Maluche vom Bauamt

Hintergrund Im Ortsteil Kempfenhof verfügt die Stadt Sulzbach-Rosenberg über ein Kanalnetz im sogenannten Trennsystem. Während die gesamten Schmutzwässer in die städtische Kläranlage fließen, endet die Regenwasserkanalisation in einem offenen Trockengraben, der im weiteren Verlauf in den Rosenbach mündet. (oy)

Bereits aus dem Jahr 2007 stammt nach Angaben von Bauamtsvertreter Gerd Maluche der Entwurf einer entsprechenden Anlage. Die Realisierung scheiterte jedoch am Grunderwerb, der an der damals vorgesehenen Stelle nicht machbar war."Der Neubau des Regenklär- und Regenrückhalteteiches ging nun an einer anderen Stelle über die Bühne. Zudem ist für den Ortsteil Kempfenhof die Ausweisung eines Wohngebietes vorgesehen, wodurch sich die Berechnungsgrundlagen geändert haben. Außerdem lag für die derzeitige Niederschlagswassereinleitung keine Erlaubnis mehr vor", so Maluche, der Bürgermeister Michael Göth über den Abschluss der Arbeiten informierte.Abfließen wird normal verschmutztes Regenwasser, größtenteils aus den befestigten Dach-, Hof- und Zufahrtsflächen der Grundstücke sowie aus den Straßenflächen des Siedlungsgebietes, das über Straßensinkkästen und Hausanschlussschächte gesammelt werde, wusste der Fachmann."Durch die Bebauung fließen beachtliche Mengen an Niederschlagswasser ungedrosselt in den offenen Graben. Bei einem sogenannten Bemessungsregen über zwei Jahre sind dies aus Kempfenhof-Alt - einschließlich dem neuen Baugebiet Kempfenhof-Ost - rund 1082 Liter pro Sekunde. Dies führte, zusammen mit weiteren Einleitungen und natürlichen Zuflüssen im Unterlauf des Grabens, bereits mehrmals bei Hochwasser zu Überlastungen." Um diese Situation nicht weiter zu verschärfen, habe sich die Stadt entschlossen, den geplanten Teich als Regenklär- und Regenrückhalteteich umzusetzen. Der Teich wurde auf einer Fläche unterhalb des Bolzplatzes neu gebaut.Dazu wird der bestehende Kanal aus Kempfenhof vor der Einleitung in den Graben abgefangen und das Regenwasser über einen neuen, über 200 Meter langen Verbindungskanal, der innerhalb des landwirtschaftlichen Schotterweges verlegt wird, zum Teich abgeleitet. "Der Teich erhält einen Absetz- und einen Rückhalteteil. Insgesamt hat er ein Volumen von 2353 Kubikmetern.""Hier gilt besonderer Dank Barbara Flierl und Thomas Luber, deren Verkaufsbereitschaft der Flächen es erst ermöglichte, den Teich zu verwirklichen. Außerdem gilt ein Dank Familie Sörgel/Meindl, die der Stadt erlaubt hat, bei der Verlegung des Verbindungskanals deren Grundstück mit zu benutzen", erklärte Gerd Maluche gegenüber dem Stadtoberhaupt.Durch die Errichtung des Regenklär- und -rückhalteteiches "Kempfenhof" werde das Niederschlagswasser aus dem Stadtteil Kempfenhof mitsamt dem neuen Baugebiet gereinigt, zwischengespeichert und gedrosselt in den Trockengraben geleitet. Die Drosselung der Einleitung auf 50 Liter/Sekunde sei von immenser Wichtigkeit für den Abfluss im Graben und für den Rosenbach im Stadtgebiet. Dabei wurde auch die Abwasserableitung aus dem neuen Baugebiet Kempfenhof-Ost neu geregelt. Erforderlich dazu wird die Kanalauswechslung des Regenwasser- und des Schmutzwasserstranges im Kempfenhofer Weg sein."Zur Ableitung des Regenwassers aus dem Baugebiet bis zum Hauptsammler ist der Bau eines 124 Meter langen Kanals notwendig. Wir wechseln zwei Leitungen mit einer Gesamtlänge von 91 Meter gegen größere Rohre aus. Für das Schmutzwasser wird ebenfalls im Kempfenhofer Weg ein neuer Kanal gebaut. Dafür ist ein 130 Meter langer Steinzeugkanal vorgesehen", blickt Gerd Maluche voraus.Die beengten Verhältnisse im Kempfenhofer Weg erfordern für den Kanalneubau zudem eine Umlegung der Wasserleitung. Die Planung mit Ausschreibung und örtliche Bauleitung hat das Ingenieurbüro HPC AG aus Übersee übernommen. Mit der Ausführung der Arbeiten war die Baufirma Alfred Arbogast aus Amberg beauftragt.