Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.06.2017

6

0 07.06.2017

Der gebürtige Amberger, der verheiratet und Vater einer 13-jährigen Tochter ist, war laut einer Pressemitteilung am 1. November 2016 im Rahmen eines verbandsinternen Förderverfahrens in die Herzogstadt gekommen und bis Ende Mai der Vertreter von Erstem Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck, dem Leiter der PI Sulzbach-Rosenberg.Dieses Förderverfahren wurde vom neuen Vertreter des Dienststellenleiters bereits absolviert, was bedeutet, dass der Posten nun nicht nur für einige Monate, sondern längerfristig besetzt worden ist. Polizeihauptkommissar Peter Krämer, dessen Stammdienststelle die Polizeiinspektion Amberg war, hatte sich um den ausgeschriebenen Dienstposten beworben und war zum 1. Juni 2017 berücksichtigt worden. Das vergangene Jahr hatte der 51-Jährige zur Hälfte bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden und zur anderen Hälfte im Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg Dienst geleistet.Polizeihauptkommissar Peter Krämer, der in Amberg wohnt, verheiratet und Vater zweier bereits erwachsener Kinder ist, wurde 1985 bei der Bereitschaftspolizei eingestellt, kam nach dieser Zeit nach Regensburg zum dortigen Einsatzzug. 1993 wechselte er nach Amberg und sammelte bei verschiedenen Dienststellen (Einsatzzug, Zivile Einsatzgruppe, Kriminalpolizeiinspektion und PI Amberg) seine Erfahrungen.Nach dem Studium an der Fachhochschule in Sulzbach-Rosenberg (2002-2004), heißt es im Pressetext weiter, wurde er im Jahr 2006 Pressesprecher der damaligen Polizeidirektion in Amberg. Nach der Polizeireform und dem Wegfall der Direktion im Jahr 2009 wechselte er zur Polizeiinspektion Amberg, um dort den Sachbereich Einsatz zu organisieren und die Pressearbeit zu übernehmen.An einer kleinen Feierstunde, zu der als Vertreter des Polizeivizepräsidenten der Leitende Kriminaldirektor Klaus Bachl angereist war, nahmen auch Michael Hinrichsen als Vorsitzender der Personalvertretung, Kriminaloberrat Gerhard Huf, Leiter der Kripo Amberg, Polizeioberkommissarin Sabine Schneider, stellvertretende Leiterin der PI Amberg und der Sulzbach-Rosenberger Hausherr, Erster Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck, teil.