Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

31.01.2018

"Jugendsozialarbeit an Schulen bietet Unterstützung und Beratung in Form der Einzel- und Gruppenarbeit bei persönlichen, schulischen und familiären Konfliktsituationen an und versucht gemeinsam mit den Beteiligten eine Lösung zu finden", erklärt Gebhard. JaS helfe Schülern bei Schwierigkeiten in der Schule, in der Familie, persönlichen Krisen oder wenn jemand zum Reden gebraucht werde sowie bei der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten. Sie biete auch Eltern Unterstützung bei Problemen innerhalb der Klassen, Erziehungsschwierigkeiten zu Hause und der Suche nach externen Beratungsstellen und Hilfsangeboten. "JaS hilft aber auch Lehrern bei Schwierigkeiten mit Schülern, gemeinsamen Klassenprojekten zur Prävention und Intervention. Das Angebot der JaS an Schulen ist grundsätzlich freiwillig, kostenfrei und vertraulich", erklärte Rektor Peter Plößl , der sich über diese Aufwertung an seiner Schule sehr freute.Erreichbar ist Sabrina Gebhard im Raum 025 (Dienstag und Mittwoch von 7.45 bis 15.30 Uhr und Freitag von 7.45 bis 13 Uhr) oder (direkt) 09661/87 61 254 (nur Dienstag, Mittwoch und Freitag), Mobil: 0151/17 60 87 18, (Schule): 09661/71 12, E-Mail: sabrina.gebhard@amberg-sulzbach.de.