Neun Jubilare feiern silberne Konfirmation in Christuskirche

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.05.2018

Vor 25 Jahren feierten sie als Jugendliche ihre Konfirmation. Neun von ihnen erneuerten am vergangenen Sonntag in der Christuskirche das Bekenntnis zum Glauben. Vikar Stefan Fischer predigte über Psalm 91: "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe." Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes dankte Fischer dem Gospelchor "Voices of Joy" unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke. Bild: Foto Neuber