Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.11.2017

7

0 27.11.2017

Mit über 1000 Mitgliedern ist die Siedlergemeinschaft Lerchenfeld einer der größeren Vereine in Sulzbach-Rosenberg. Die Mitglieder haben ihren Vorstand neu gewählt und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.

Gute Kassenlage

Mitglieder geehrt

Siedler-Vorstand Vorsitzende: Petra Weiß



Stellvertretender Vorsitzender: Achim Groth



Kassier: Alfred Promm



Stellvertretender Kassier: Hubert Seidler



Schriftführer: Klaus Lindner



Beisitzer: Jürgen Bischoff , Christoph Gottwald , Helmut Hagerer , Karl-Heinz Herbst , Karin Hofmann , Roland Maul , Sigrid Pilhofer . (gac)

Vorsitzende Petra Weiß konnte über ein erfolgreiches Vereinsjahr berichten. Neben klassischen Vereinsdienstleistungen wie der Ausleihe von Gartengeräten und der Vermietung des Vereinsheims für private Feierlichkeiten wurden zahlreiche Fahrten und Besichtigungen organisiert.Ein Höhepunkt war die Fünf-Tage-Fahrt in die Eifel mit Besichtigung des Mineralbrunnens in Gerolstein und der Städte Bad Münstereifel, Koblenz und Trier. Trotz der zeitweiligen Sperrung der Bahnstrecke wurden die Badefahrten nach Staffelstein unternommen.Schließlich besichtigten die Siedler die Justizvollzugsanstalt in Amberg. Die Kassenlage der Siedlergemeinschaft ist gut, wie Kassier Alfred Promm mitteilte. Dennoch wurde aufgrund der Erhöhung des Versicherungsbeitrags, der im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, eine Steigerung des Jahresbeitrages auf 24 Euro beschlossen.Altbürgermeister Gerd Geismann beantragte die Entlastung des Vorstands und leitete die Neuwahl. Der gesamte Vorstand wurde ohne Gegenstimmen wieder gewählt.Bürgermeister Michael Göth dankte in seinem Grußwort dem Verein und der Führung. "Ihr seid ein rühriger Verein, und diese Rührigkeit fördert den Gemeinsinn in der Stadt." Hilfe zur Selbsthilfe sei der originäre Zweck eines Siedlervereins. "Wie das funktioniert, sieht man am Lerchenfeld."Weiß nahm anschließend die Ehrungen für langjährige Mitglieder vor. In ihrem Schlusswort bedankte sich die Vorsitzende bei den aktiven Mitgliedern und ihren Vorstandskollegen für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wies auf die nächste Veranstaltung hin: die Adventsfeier am Samstag, 16. Dezember, 17 Uhr, auf dem Vereinsgelände.