Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.03.2018

20

0 25.03.201820

Legendäre Feste im Fuchsbeck-Hof, eine erfolgreiche Altstadtfest-Präsenz und künftig auch mehr finanzielle Mittel: Der Förderverein des Handball-Clubs steckt seine neuen Ziele ab. Gleichzeitig nimmt auch eine neue Führung ihre Arbeit auf.

Vorstand Vorsitzender: Sebastian Wedel



stellvertretende Vorsitzende:



Thomas Stauber,



Johannes Luber



Kassier: Stefanie Häckl



Schriftführerin: Marina Krieger



Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Kristian Forster

Der Förderverein des Handball-Clubs Sulzbach-Rosenberg rief zur Hauptversammlung in der Pizzeria Antonio in Rosenberg. Vorsitzender Sebastian Wedel resümierte über das vergangene Jahr. Neben der Organisation der beiden Top-Events "Handball meets Fuchsbeck" und dem "HandballerHof" am Altstadtfest veranstaltete der Förderverein weitere Aktionen wie eine Ski-Freizeit, Besuch der Handball-WM der Damen und die alljährliche Jugend-Weihnachtsfeier. Nicht zuletzt beteiligte sich der Förderverein aktiv an der Erarbeitung eines nachhaltigen Jugendkonzepts, das im Hauptverein mit großen Erfolg eingeführt wurde.Kassier Marco Forster berichtete über einen positiven Kontostand im Geschäftsjahr 2017. "Eine solide Basis im Förderverein ist wichtig für die nachhaltige Entwicklung im Handballsport der Herzogstadt", so der scheidende Kassier, der in Zukunft noch intensiver im Hauptverein tätig sein wird.Wegen der stetigen Entwicklung und den neu geschaffenen Aufgaben beschloss die Mitgliederversammlung, den Jahresbeitrag von 12 auf 18 Euro zu erhöhen. Der Reinerlös soll direkt an die Jugendabteilung des Vereins gehen - dies war der ausdrückliche Wunsch aller Mitglieder.Die Jahreshauptversammlung schloss mit der Wahl des neuen Vorstandes. An der Spitze des Förderverein HC Sulzbach-Rosenberg steht weiterhin Sebastian Wedel. Verzichten muss dieser in Zukunft auf Jörg Schlötter als langjährigen Organisator "Handball meets Fuchsbeck", Urs Mende als Organisator "Handballer-Hof" und Kassier Marco Forster. Allen dankte der Vorstand für ihre stets zuverlässige Arbeit. Neu im Vorstand sind nun Marina Krieger, Johannes Luber und Kristian Forster.Als Ausblick gab der Förderverein vor, dass in diesem Jahr das Jugend-Sommercamp wieder durchgeführt, die bewährten Events verbessert und nicht zuletzt der Spielbetrieb des Hauptvereins sichergestellt werden soll.